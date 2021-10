Asteroide grande come un bus ha “sfiorato” la Terra: la sua orbita è stata inferiore a quella della Luna (Di martedì 19 ottobre 2021) Il passaggio ravvicinato di un Asteroide nelle ultime ore è stato registrato dagli esperti: è accaduto domenica e stando ai dati raccolti sarebbe ‘transitato’ a 250mila km dalla Terra Un corpo celeste è transitato ad una distanza inferiore rispetto a quella Terra-Luna, sfiorando di fatto il nostro pianeta. Lo hanno accertato gli esperti della Nasa L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 19 ottobre 2021) Il passaggio ravvicinato di unnelle ultime ore è stato registrato dagli esperti: è accaduto domenica e stando ai dati raccolti sarebbe ‘transitato’ a 250mila km dallaUn corpo celeste è transitato ad una distanzarispetto a, sfiorando di fatto il nostro pianeta. Lo hanno accertato gli espertiNasa L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

dall_acq : Se fosse per me l'asteroide Apophis non l'avrei pubblicato ma siccome mi ritengo il primo scopritore di questa rocc… - mariolinocalcin : RT @dall_acq: IN PRIMO PIANO Asteroidi più grandi della Grande Piramide di Giza si avvicineranno alla Terra L'asteroide celeste roccioso ch… - frank9you : RT @dall_acq: IN PRIMO PIANO Asteroidi più grandi della Grande Piramide di Giza si avvicineranno alla Terra L'asteroide celeste roccioso ch… - andfranchini : RT @dall_acq: IN PRIMO PIANO Asteroidi più grandi della Grande Piramide di Giza si avvicineranno alla Terra L'asteroide celeste roccioso ch… - dall_acq : IN PRIMO PIANO Asteroidi più grandi della Grande Piramide di Giza si avvicineranno alla Terra L'asteroide celeste r… -