Teufel BOOMSTER | nuova vesta per l’iconico speaker Bluetooth

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il nuovosuona più forte, più a lungo e ancora meglio del suo predecessore:è pronto per tornare a stupire Lopiù popolare e iconico di, azienda berlinese rinomata a livello internazionale per i suoi sistemi audio di qualità, torna sul mercato con la sua terza generazione. Grazie ai nuovi aggiornamenti e a nuove feature,è il partner perfetto per accompagnare qualsiasi sound.: tutte le caratteristiche in sintesi Sistema stereo portatile a 3 vie con potenza di 42 watt (RMS); Ricezione radio tramite FM e DAB+ con tre stazioni preselezionate ciascuna e una classica antenna telescopica per una ricezione ...

Teufel BOOMSTER torna sul mercato con la sua terza generazione, ricca di aggiornamenti e nuove feature, per un suono ancora più ricco e potente. È già in vendita in Italia al prezzo di 369.99 euro