Memo Remigi e la storia con Barbara D' Urso | Mia moglie mi cacciò di casa

(Di lunedì 18 ottobre 2021), pseudonimo di Emidio, è uno dei protagonisti della nuova edizione di "Ballando con le Stelle". Il cantante e conduttore lombardo 82enne di recente si è raccontato al settimanale "Di Più Tv", dove ha parlato della sua relazione avuta conD'quando entrambi erano giovanissimi.D'a quell'epoca avevano vent'anni di differenza e la conduttrice campana si stava appena facendo conoscere in televisione come showgirl. Sposato con Lucia Russo, scomparsa lo scorso 12 gennaio, il paroliere ha confessato di non essere mai stato un marito fedele. "In tanti anni di matrimonio io ho fatto anche errori clamorosi. Le chiamo 'scivolate', ma dovrei dire tradimenti. Nel mondo dello spettacolo ci sono tante di quelle ...