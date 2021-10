Mauro Icardi smentisce la separazione | Wanda Nara no | ecco la verità

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Latracatalizza l’attenzione del gossip. Ma cosa c’è di vero? Come stanno le cose?laLe voci di una imminente, o già avvvenuta,trastanno catalizzando in queste ore l’attenzione del gossip prevalente. I fatti. Nel corso del fine settimana la soubrette argentina e al tempo stesso procuratore del calciatore del Paris Saint Germain ha fatto letteralmente impazzire i proprio followers Instagram, quasi nove milioni, con una serie di azioni quanto meno singolari. —>>> Leggi anche, addio a? “Un’altra famiglia ...

tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - Agenzia_Ansa : Mauro Icardi - Wanda Nara, la separazione viaggia sui social. Dall'Argentina si rileva che Icardi al momento non s… - Corriere : Icardi con Wanda Nara a Milano: pace fatta? Abbracci e cuori (su Instagram) tra i due - AlessiaBabbo : Aspettando la prossima puntata della telenovela 'Casa Icardi' ?? Il cinema che stanno regalando Mauro e Wanda in que… - ParliamoDiNews : Wanda Nara “smentisce” Mauro Icardi: è (davvero) crisi #wanda #nara #smentisce #mauro #icardi #davvero #crisi -

MILANO - Non accenna a placarsi la telenovela di gossip che vede protagonistie Wanda Nara . Ormai da giorni circolano voci riguardo la conclusione della loro relazione per via di un presunto tradimento dell'attaccante del Psg con la modella Eugenia Suarez. A ...Commenta per primo Ieri seraaveva provato a sanare la rottura con Wanda Nara raggiungendo la moglie a Milano e postando una foto con un grosso anello e due cuori rossi per sancire la pace. Questa mattina però la ...La separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara catalizza l'attenzione del gossip. Ma cosa c'è di vero? Come stanno le cose? Ecco la verità ...Mauro Icardi si è pentito, ha capito di avere sbagliato e ha chiesto scusa. Lo ha fatto tornando nella sua Milano, nella loro casa di Milano dove Wanda Nara si era rifugiata con i suoi figli. Una volt ...