Lega – Salvini rinnova i segretari cittadini (Di lunedì 18 ottobre 2021) – Nuovi segretari cittadini in tutta Italia e soprattutto una campagna d’ascolto e confronto con il Paese reale, come antidoto all’astensione che ha caratterizzato le ultime elezioni amministrative. È la reazione della Lega ai risultati elettorali: da qui a Natale il partito di Matteo Salvini punta a rinnovare i dirigenti (attraverso i congressi che inizieranno nelle prossime settimane) e soprattutto il programma. Le urne hanno consegnato alla Lega 69 primi cittadini in più dopo il primo turno del 3-4 ottobre, a cui se ne sono aggiunti altri 13 dopo i ballottaggi che vedevano sindaci uscenti di centrodestra in otto Comuni. Ora Salvini intende aprire un confronto serrato con categorie produttive e sociali, amministratori locali, famiglie e imprese. Da ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 18 ottobre 2021) – Nuoviin tutta Italia e soprattutto una campagna d’ascolto e confronto con il Paese reale, come antidoto all’astensione che ha caratterizzato le ultime elezioni amministrative. È la reazione dellaai risultati elettorali: da qui a Natale il partito di Matteopunta are i dirigenti (attraverso i congressi che inizieranno nelle prossime settimane) e soprattutto il programma. Le urne hanno consegnato alla69 primiin più dopo il primo turno del 3-4 ottobre, a cui se ne sono aggiunti altri 13 dopo i ballottaggi che vedevano sindaci uscenti di centrodestra in otto Comuni. Oraintende aprire un confronto serrato con categorie produttive e sociali, amministratori locali, famiglie e imprese. Da ...

