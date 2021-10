Gli exit poll del ballottaggio a Roma dicono che è in vantaggio Gualtieri (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al candidato di centrosinistra viene assegnato un ampio vantaggio, oltre venti punti in più di Michetti del centrodestra Leggi su ilpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al candidato di centrosinistra viene assegnato un ampio, oltre venti punti in più di Michetti del centrodestra

Advertising

repubblica : A Roma, secondo gli exit poll, nel ballottaggio per il Campidoglio il candidato del centrosinistra Gualtieri (59-63… - ilfoglio_it : Gli exit poll danno in vantaggio Gualtieri su Michetti ??segui la diretta ?? - repubblica : Ballottaggi, gli exit poll: Gualtieri e Lo Russo nettamente avanti a Roma e Milano. A Trieste testa a testa Dipiazz… - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Ballottaggio elezioni comunali Savona, urne chiuse: attesa per gli exit poll - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Ballottaggio elezioni comunali a Isernia, urne chiuse: attesa per gli exit poll -