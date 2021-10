Comunali Roma, Zingaretti fa gli auguri a Gualtieri: “Sarai un grande sindaco” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma – Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti (foto) è tra i primi a congratularsi con il candidato sindaco della Capitale: “Bravo Roberto Gualtieri, Sarai un grande sindaco! Bravi tutti, ora Roma”, scrive su Facebook l’ex segretario Dem. A Zingaretti fa eco Francesco Boccia, responsabile enti locali del partito, che dal Nazareno evidenza come “i risultati delle proiezioni stanno confermando le percezioni che avevamo. Il centrosinistra unito vince quasi ovunque”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 18 ottobre 2021)– Il presidente della regione Lazio Nicola(foto) è tra i primi a congratularsi con il candidatodella Capitale: “Bravo Robertoun! Bravi tutti, ora”, scrive su Facebook l’ex segretario Dem. Afa eco Francesco Boccia, responsabile enti locali del partito, che dal Nazareno evidenza come “i risultati delle proiezioni stanno confermando le percezioni che avevamo. Il centrosinistra unito vince quasi ovunque”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

you_trend : Comunali a #Roma: in tutti i Municipi l'affluenza alle 12 ha registrato un calo compreso tra il 2,1% e il 3,1% risp… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Roma (1505 sezioni scrutinate su 2603) Gualtieri (CSX) 60,3% Michetti (CDX) 39,7%… - repubblica : Il neosindaco di Roma è Gualtieri (60,3%), il candidato del centrosinistra. (Sono state spogliate 1505 sezioni su 2… - MarianoMaiocchi : @Giulia_B In effetti, seguendo da non direttamente interessato, il main theme delle comunali di Roma suonava sull'a… - limort_a_c : RT @you_trend: ?? Elezioni comunali a #Roma - risultati definitivi Gualtieri (CSX) 60,15% Michetti (CDX) 39,85% #Ballottaggi2021 #Marat… -