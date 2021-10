Lazio-Inter, Sarri: «Certe scene si vedono solo in Italia, in Inghilterra si prosegue a giocare» (Di domenica 17 ottobre 2021) La Lazio di Maurizio Sarri ha battuto in casa in rimonta l’Inter dell’ex Inzaghi, grazie alle reti di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic. Una risposta importante dopo il duro ko subito a Bologna prima della sosta e dopo che lo 0-1 firmato Perisic aveva fatto ben sperare i Nerazzurri. Sugli episodi chiave della partita, e sulle conseguenti polemiche, il tecnico toscano ha le idee chiare: «Quando Dimarco resta a terra la palla ce l’ha l’Inter: se qualcuno doveva metterla fuori erano loro. C’è poco da dibattere: con un uomo per terra sono andati alla conclusione e noi poi abbiamo continuato a giocare. C’è un regolamento preciso. Queste scene si vedono solo in Italia, in Inghilterra si prosegue a ... Leggi su footdata (Di domenica 17 ottobre 2021) Ladi Maurizioha battuto in casa in rimonta l’dell’ex Inzaghi, grazie alle reti di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic. Una risposta importante dopo il duro ko subito a Bologna prima della sosta e dopo che lo 0-1 firmato Perisic aveva fatto ben sperare i Nerazzurri. Sugli episodi chiave della partita, e sulle conseguenti polemiche, il tecnico toscano ha le idee chiare: «Quando Dimarco resta a terra la palla ce l’ha l’: se qualcuno doveva metterla fuori erano loro. C’è poco da dibattere: con un uomo per terra sono andati alla conclusione e noi poi abbiamo continuato a. C’è un regolamento preciso. Questesiin, insia ...

