Gubitosi Tim | «Dazn? I problemi si stanno risolvendo»

(Di domenica 17 ottobre 2021) Luigi, ad di TIM, in un’intervista ha parlato deitecnici avuti dae ha rassicurato tutti Dopo le tante segnalazioni dilegati allo stream di, Luigi– ad di TIM – ha tranquillizzato tutti in un’intervista al Messaggero. Ecco le sue parole. CALCIO ONLINE – «Ha rappresentato una svolta che ci ha permesso di entrare nel cuore di una delle passioni più sentite dagli italiani, il calcio. Attraverso, Mediaset Infinity+ e Prime Video offriamo tutto il meglio del calcio sulla nostra piattaforma. E ciò sta portando molti italiani a utilizzare la fibra contribuendo alla digitalizzazione del Paese»– «Si deve distinguere l’elemento tecnico da quello commerciale. Sul primo, va ...

L'amministratore delegato di, Luigisi dice soddisfatto ai microfoni del Messaggero in una lunga intervista che tocca anche il tema dell'alleanza con Dazn: ' Ha rappresentato una svolta ...Luigi, negli ultimi tempi i temi del cloud, anche noto come la nuvola, sono stati declinati in ... di cui fa parte anche, la società che lei guida, per dare vita al Polo strategico ...Le dichiarazioni di Gubitosi (Tim): "I problemi di Dazn si stanno risolvendo. Stiamo arrivando alla digitalizzazione del paese" ...Per l'ad di TIM alcuni aspetti «tecnologici richiedono un inevitabile periodo di assestamento, considerata la trasformazione epocale che stiamo vivendo».