Flaza nonostante il provvedimento disciplinare riceve un premio

(Di domenica 17 ottobre 2021) Arriva unperIn questi giorni come sappiamo a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata. Alla cantante di Amici 21 infatti, dopo che ha violato alcune importanti regole della scuola, è stata sospesa la maglia dalla sua insegnante Lorella Cuccarini. La maestra così in queste ore ha dovuto pensare alla punizione L'articolo proviene da Novella 2000.

I due si sfidano sotto lo sguardo attento di Kledi , el'ottima prova, uno dei due deve ... Concediamoci un momento di leggerezza con un respiro di sollievo per: erano molte le ipotesi ...un primo confronto con la propria insegnante,ha continuato a saltare lezioni e ad arrivare in ritardo pertanto la Cuccarini a sospenderle la maglia. Quale sarà il destino di...Amici 21, oggi domenica 17 ottobre 2021, c'è la puntata o salta ancora al lunedì? Quando inizia, quando va in onda, orario, anticipazioni ...Amici 21, dopo Inder scoppia il caso Flaza. Con una lettera contenuta in una busta rossa, Anna Pettinelli ha comunicato l’intenzione di non voler più seguire Inder lasciando agli altri prof la possibi ...