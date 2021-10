Basket, Serie A1 2021/2022: Treviso cade in casa contro Sassari per 64-71 (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Banco di Sardegna Sassari si impone per 64-71 sul campo della Nutribullet Treviso Basket, nella sfida valida per la quarta giornata della Serie A1 2021/2022 di Basket. Una partita avvincente, in cui ha regnato un sostanziale equilibrio, rotto nel finale da due triple consecutive di Logan negli ultimi 14?. Con questa vittoria, Sassari sale a 6 punti, frutto di tre vittorie in quattro partite, mentre Treviso incappa nella seconda sconfitta consecutiva in campionato. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON CRONACA – Inizio che promette spettacolo, con un botta e risposta da tre di Russell e Clemmons già nei primi secondi. I rispettivi reparti offensivi poi latitano, ma ... Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Banco di Sardegnasi impone per 64-71 sul campo della Nutribullet, nella sfida valida per la quarta giornata dellaA1di. Una partita avvincente, in cui ha regnato un sostanziale equilibrio, rotto nel finale da due triple consecutive di Logan negli ultimi 14?. Con questa vittoria,sale a 6 punti, frutto di tre vittorie in quattro partite, mentreincappa nella seconda sconfitta consecutiva in campionato. COME VEDERE TUTTE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON CRONACA – Inizio che promette spettacolo, con un botta e risposta da tre di Russell e Clemmons già nei primi secondi. I rispettivi reparti offensivi poi latitano, ma ...

