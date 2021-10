Telegram, beccati due gruppi di furbetti dei Green pass falsi (Di sabato 16 ottobre 2021) La procura di Catania ha emesso un provvedimento nei confronti di due canali Telegram in cui furbetti del Green pass vendevano certificazioni false Due canali Telegram sono stati chiusi e sono sotto sequestro preventivo da parte della procura di Catania perché servivano a vendere Green pass falsi. Tutto è iniziato con una segnalazione della Digos L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 16 ottobre 2021) La procura di Catania ha emesso un provvedimento nei confronti di due canaliin cuidelvendevano certificazioni false Due canalisono stati chiusi e sono sotto sequestro preventivo da parte della procura di Catania perché servivano a vendere. Tutto è iniziato con una segnalazione della Digos L'articolo proviene da Consumatore.com.

