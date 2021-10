Scontri al corteo no green pass di Milano (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - Tensioni al corteo no green pass di Milano con le forze dell'ordine che hanno eseguito due brevi cariche di alleggerimento contro la testa del corteo. L'intervento della polizia in assetto antisommossa è avvenuto in via Borgogna, tra piazza San Babila e corso di Porta Vittoria dove hanno sede il palazzo di giustizia e la Ccgil-Camera del lavoro. Per i tafferugli sono state fermate due persone, la cui posizione è al vaglio dei poliziotti con l'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale. In totale per la manifestazione odierna la polizia ha, al momento, identificato 16 persone e ne ha accompagnate in Questura 4 che verranno denunciate. Leggi su agi (Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - Tensioni alnodicon le forze dell'ordine che hanno eseguito due brevi cariche di alleggerimento contro la testa del. L'intervento della polizia in assetto antisommossa è avvenuto in via Borgogna, tra piazza San Babila e corso di Porta Vittoria dove hanno sede il palazzo di giustizia e la Ccgil-Camera del lavoro. Per i tafferugli sono state fermate due persone, la cui posizione è al vaglio dei poliziotti con l'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale. In totale per la manifestazione odierna la polizia ha, al momento, identificato 16 persone e ne ha accompagnate in Questura 4 che verranno denunciate.

