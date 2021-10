Roma, i sindacati scendono in piazza dopo l’assalto alla Cgil. Landini: “Difendiamo la democrazia” (Di sabato 16 ottobre 2021) I sindacati scendono in piazza dopo l’assalto alla Cgil. Landini: “Difendiamo la democrazia” A sette giorni dall’assalto alla sede nazionale della Cgil, decine di migliaia di persone si sono radunate a piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione indetta dai sindacati. Circa 60mila persone sono scese in piazza sotto lo slogan “Mai più fascismi”, per protestare contro l’assalto “squadrista” della scorsa settimana e per chiedere più diritti e sicurezza sul lavoro. “Una manifestazione che difende la democrazia di tutti. Questo è il tema”, ha dichiarato il segretario ... Leggi su tpi (Di sabato 16 ottobre 2021) Iin: “la” A sette giorni dalsede nazionale della, decine di migliaia di persone si sono radunate aSan Giovanni aper la manifestazione indetta dai. Circa 60mila persone sono scese insotto lo slogan “Mai più fascismi”, per protestare contro“squadrista” della scorsa settimana e per chiedere più diritti e sicurezza sul lavoro. “Una manifestazione che difende ladi tutti. Questo è il tema”, ha dichiarato il segretario ...

pdnetwork : Domani saremo a Roma, in Piazza San Giovanni, al fianco dei sindacati. Dopo l'attacco fascista di Forza Nuova alla… - chetempochefa : Oggi a Roma in Piazza San Giovanni ci sarà la manifestazione #Maipiufascismi organizzata dai sindacati e domani a… - Agenzia_Ansa : FOTO | Migliaia di persone in piazza San Giovanni a Roma con i sindacati. 'No' ai fascismi e alla violenza, 'sì' al… - Arlo1Arlotti : RT @Luca__Pagani: Stefano Puzzer partecipa alla manifestazione di oggi a Roma indetta dai sindacati? Ah, no? ?? - remogarofano : RT @Agenzia_Ansa: FOTO | Migliaia di persone in piazza San Giovanni a Roma con i sindacati. 'No' ai fascismi e alla violenza, 'sì' al lavor… -