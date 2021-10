Portuali in sciopero? Sono una minoranza ma la logistica va ripensata Parla Barbera Uniport

(Di sabato 16 ottobre 2021) Le parole d’ordine: “a oltranza”. I, stretti nel cordone della manifestazione, fanno rumore. Manifestano per “la libertà” di non esibire il green pass, nel primo giorno di introduzione dell’obbligatorietà del controllo delle certificazioni ai lavoratori da parte delle aziende. La minaccia delle ricadute sul mercato interno era pesante. Ritardi, disagi. Un intero settore, quello della, completamente in ginocchio. Proprio nel momento della ripartenza. Tuttavia, la lettura di Federico, presidente di Fise, l’unione nazionale delle imprese, ridimensiona le proporzioni del fenomeno., le immagini delle manifestazioni di Genova e Triesteeloquenti. Cosa sta succedendo? Il ...

fanpage : Dietro lo sciopero dei #portualiTrieste c'è la Fisi, un sindacato #novax di cui fa parte il medico complottista Pas… - SkyTG24 : Green Pass, portuali Trieste confermano blocco. Prefetto: chi partecipa commette un reato - repubblica : Sciopero no Green Pass, la protesta dei lavoratori portuali si allarga: da Trieste a Genova, a Gioia Tauro - MarcoRCapelli : RT @MinistroEconom1: Com'era prevedibile lo sciopero dei portuali di Trieste sta creando qualche crepa tra i sindacati e il governo, il qua… - mkussumihotmai1 : RT @AlessandroFusi9: Tutto il mii sostegno e la mia solidarietà ai portuali di Trieste ed a tutti quelli che aderiscono allo sciopero. Ferm… -

Solo rallentata l'attività del porto di Trieste, simbolo della rivolta no green pass, dove aiinsi sono uniti migliaia di manifestanti contrari al pass vaccinale. Idi ...Ieri, i lavoratoria Trieste hanno incrociato le braccia, proclamando load oltranza. Il fatto incredibile è che per loro il governo aveva varato un apposito decreto per spostare l'...«Il blocco del porto contro l’obbligo di Green Pass resta ad oltranza: daremo un segnale forte e compatto». Il leader del coordinamento dei portuali, al termine di una giornata ad alta tensione in pre ...Cos'è la Fisi, il sindacato che ha indetto lo sciopero di Trieste. Ma chi ha convinto i portuali triestini a scendere in piazza? Non è noto quanti iscritti abbia questa piccola sigla sindacale, né se ...