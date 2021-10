Parte un colpo di fucile: padre uccide la figlia 15enne (Di sabato 16 ottobre 2021) Brescia – Un padre ha ucciso la figlia 15enne con un colpo di fucile che sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, 57 anni con un passato da assessore in paese, aveva in mano il fucile e lo stava mostrando ai parenti quando è partito un colpo che ha raggiunto la figlia che è morta sul colpo. Indagano i carabinieri che al momento ritengono si tratti di un incidente. (fonte Ansa) Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 ottobre 2021) Brescia – Unha ucciso lacon undiche sarebbe partito inavvertitamente. È accaduto a San Felice del Benaco, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo, 57 anni con un passato da assessore in paese, aveva in mano ile lo stava mostrando ai parenti quando è partito unche ha raggiunto lache è morta sul. Indagano i carabinieri che al momento ritengono si tratti di un incidente. (fonte Ansa)

