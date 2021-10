LIVE – Pescara-Fermana 1-0, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di sabato 16 ottobre 2021) La DIRETTA LIVE di Pescara-Fermana, match valevole per la nona giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 16 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Pescara (4-2-3-1): Di Gennaro; Cancellotti, Ingrosso, Illanes, Frascatore; Diambo, Pompetti; De Marchi, Memushaj, Bocic; Ferrari. Allenatore: Auteri. Fermana (3-4-2-1): Ginestra; Corinus, Urbinati, Rodio; Rossoni, Mbaye, Graziano, Mordini; Pannitteri, Bolzius; ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Ladi, match valevole per la nona giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di sabato 16 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Di Gennaro; Cancellotti, Ingrosso, Illanes, Frascatore; Diambo, Pompetti; De Marchi, Memushaj, Bocic; Ferrari. Allenatore: Auteri.(3-4-2-1): Ginestra; Corinus, Urbinati, Rodio; Rossoni, Mbaye, Graziano, Mordini; Pannitteri, Bolzius; ...

Advertising

NandoArm8 : #Pescara e #Fermana non vincono da tempo e vogliono dare una sterzata al momento “no” con la caccia ai tre punti al… - Fantacalciok : Pescara – Fermana: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - tuttopescara1 : RT @tuttopescara1: LIVE - ENTELLA-PESCARA 0-0: via alla partita! - zazoomblog : LIVE – Entella-Pescara 0-0 Serie C 2021-2022 (DIRETTA) - #Entella-Pescara #Serie #2021-2022 - tuttopescara1 : LIVE - ENTELLA-PESCARA 0-0: via alla partita! -