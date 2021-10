“Cari scrittori | noi israeliani non ci suicideremo per farvi contenti”

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 ottobre 2021) “Hanno mai boicottato la Cina? Perché boicottano solo un paese, l’unico stato ebraico al mondo?”. Ben-Dror Yemini, giornalista di punta del principale quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth, è orripilato dall’ipocrisia del ceto letterario che decide di non farsi tradurre in Israele. L’ultimo caso, il primo di una lunga serie, quello di Sally Rooney, romanziera irlandese best seller nel mondo anglosassone, che ha chiesto che il suo ultimo libro, “Beautiful World. Where are you”, non uscisse nello stato ebraico. “Ma anche se Israele avesse commesso delle violazioni e la Cina ne avesse commesse di più gravi, non è questo il punto”, dice al Foglio Ben-Dror Yemini, che è anche scrittore e commentatore di origine yemenita. “Il punto è che dicono che Israele è uno stato apartheid. Ma non lo è. Non puoi chiamarlo così quando hai giudici della Corte suprema israeliana che sono ...