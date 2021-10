Zingaretti | passione civile sta cambiando storia Roma

(Di venerdì 15 ottobre 2021)– “Da cittadino divoglio dirvi grazie per lache staladella città. Non era scontato”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola, intervenendo dal palco allestito a piazza del Popolo per l’evento di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco didel centrosinistra, Roberto Gualtieri, rivolgendosi ai volontari che hanno accompagnato la campagna. (Agenzia Dire)

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti passione

... Carlo Verdone, che sarà protagonista di un omaggio a Pietro Germi, ma anche Luca(...- ha detto il dg della Siae Gaetano Blandini - è riuscito a coniugare in una formula vincente la..."Ora mi deve promettere che consegnerà il cinghiale d'oro a Nicola". Ma il futuro è ... Ed è nota la suapolitica per l'ormai ex sindaca. "L'unica che può far rientrare Di Battista ...Il ministro della Cultura, Dario Franceschini e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti hanno firmato oggi un accordo per la valorizzazione di Palazzo Silvestri – Rivaldi a Roma. Si tratt ...Il Ministro della Cultura, Dario Franceschini e il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti firmano oggi un accordo per la valorizzazione di Palazzo Silvestri - Rivaldi a Roma. Si tratta di u ...