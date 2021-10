Venom – La Furia di Carnage è un buddy movie sui generis tra spasso e dramma

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ci siamo,– Ladiapproda finalmente al cinema (dal 14 ottobre), praticamente un anno dopo i piani originari e, quindi, tre anni dopo quel primo film stand alone dedicato a, uno degli antagonisti di Spider-Man. Rispetto al primo film, ci sono un po’ di differenze, a cominciare dal team creativo: alla regia, Ruben Fleischer ha passato il posto ad Andy Serkis – uno che di dualismo al cinema ne sa a pacchi (vedi alla voce Gollum/Sméagol) – mentre la sceneggiatura è rimasta nelle mani capaci di Kelly Marcel (che ha scritto anche Cruella) con lo zampino di Tom Hardy, come viene esplicitato nei titoli di apertura. Ebbene, il sequel di(sebbene non riuscito al 100%) riesce a stupire, rimanendo in linea con il primo film, e nel contempo prendendo una piega più decisa, per lo ...

VENOM: LA FURIA DI CARNAGE (VENOM: Let There Be Carnage) di Andy Serkis Secondo capitolo delle avventure di Venom, che dagli incassi ottenuti finora in USA promette di replicare il successo del primo. Tom Hardy e il suo simbionte si scontrano con le difficoltà di una convivenza forzata ma soprattutto con il killer Woody Harrelson e il suo alieno, Carnage. Venom: La Furia Di Carnage, è il sequel del primo film sull'antieroe Marvel interpretato da Tom Hardy. Il film è stato scritto dallo stesso Tom Hardy, insieme a Kelly Marcel, e diretto dal regista Andy Serkis.