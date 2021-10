Salmo non fa flop, ma un disco che è già un classico (Di venerdì 15 ottobre 2021) “La composizione mi ha salvato la vita”. Sono queste le parole che ha usato Salmo per presentare “flop”, il suo ultimo lavoro troppo attuale nella parte autoriale ed altrettanto infinitamente variegato in quella musicale A giudicare dai numeri, può sembrare tutto tranne che un fallimento. Si, perché quello che doveva essere un “flop”, questo il titolo del nuovo album pubblicato da Salmo lo scorso 1 ottobre, in realtà si sta dimostrando un vero e proprio successo, capace in pochissime ore di piazzare ben cinque singoli in cima alla classifica delle tendenze di YouTube e di ottenere lo scettro di disco più ascoltato nel mondo nel giorno della sua uscita. Un debutto niente male per un lavoro che, a detta del suo autore, “è figlio del periodo di lockdown e di pandemia globale, nonché concepito e ... Leggi su zon (Di venerdì 15 ottobre 2021) “La composizione mi ha salvato la vita”. Sono queste le parole che ha usatoper presentare “”, il suo ultimo lavoro troppo attuale nella parte autoriale ed altrettanto infinitamente variegato in quella musicale A giudicare dai numeri, può sembrare tutto tranne che un fallimento. Si, perché quello che doveva essere un “”, questo il titolo del nuovo album pubblicato dalo scorso 1 ottobre, in realtà si sta dimostrando un vero e proprio successo, capace in pochissime ore di piazzare ben cinque singoli in cima alla classifica delle tendenze di YouTube e di ottenere lo scettro dipiù ascoltato nel mondo nel giorno della sua uscita. Un debutto niente male per un lavoro che, a detta del suo autore, “è figlio del periodo di lockdown e di pandemia globale, nonché concepito e ...

