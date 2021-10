Microsoft regala giochi per il weekend | approfittane subito!

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Xbox anticipa il natale ed elargisce regali ai suoi utenti. Il prezzo del biglietto? Essere in possesso di un abbonamento ad Xbox Game Pass Ultimate e Live Gold.alcuninon si ferma più e, dopo aver guadagnato giustamente lo scettro di regina dei servizi nel mondo del gaming, tenta di appiopparsi il soprannome di Babbo Natale dei video. Per farlo, ovviamente, metterà sul tavolo alcuni regali, tre nello specifico, parte del filone Free Play Days. Gli utenti coinvolti saranno coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento ad Xbox Game Pass Ultimate e Live Gold, sia su PC che su Xbox Series XS e Xbox One. Quali e per quanto tempo? Tagliamo la testa al toro, i tredisponibili gratuitamente sono: Halo: The Master Chief ...

... composto dai milioni di abbonati al servizio, giustamente allettati dalla ghiotta ... d'altronde il mercante non è un ente benefico chearmi e perk bonus solo perché gli Sterminatori ...... Halo: The Master Chief Collection DIRT 5 Borderlands 3 Vi ricordiamo che tutti e tre i titoli sono stati ottimizzati per le console next - gen di: la prova gratuita sarà disponibile fino a ...Da oggi sono disponibili i nuovi giochi gratis Xbox per il fine settimana: gli utenti potranno scaricare anche un'importante esclusiva.I dispositivi Microsoft della linea Surface e della linea Xbox saranno più semplici da riparare in futuro, ecco gli ultimi aggiornamenti ...