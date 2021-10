Lautaro-gol e Sanchez suggeritore. Buone notizie per Simone Inzaghi in vista della Lazio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lautaro Martinez, grazie alla rete segnata al 43? del primo tempo, ha deciso Argentina-Perù, dando continuità ai gol realizzati con Uruguay e Sassuolo. Con due assist nel 3-0 del Cile al Venezuela, Alexis Sanchez è stato altrettanto grande protagonista della notte di qualificazione ai Mondiali. Sono queste le due belle notizie in casa Inter, dove fino a ieri preoccupava il probabile forfait del Tucu Correa nella gara con la Lazio. In particolare, il finora poco utilizzato ex Udinese, Barcellona e Arsenal si candida ora ad essere l’arma in più a disposizione di Simone Inzaghi, che intanto sorride e guarda alla sfida contro i biancocelesti con maggiore ottimismo. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021)Martinez, grazie alla rete segnata al 43? del primo tempo, ha deciso Argentina-Perù, dando continuità ai gol realizzati con Uruguay e Sassuolo. Con due assist nel 3-0 del Cile al Venezuela, Alexisè stato altrettanto grande protagonistanotte di qualificazione ai Mondiali. Sono queste le due bellein casa Inter, dove fino a ieri preoccupava il probabile forfait del Tucu Correa nella gara con la. In particolare, il finora poco utilizzato ex Udinese, Barcellona e Arsenal si candida ora ad essere l’arma in più a disposizione di, che intanto sorride e guarda alla sfida contro i biancocelesti con maggiore ottimismo. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

