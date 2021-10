Barcellona, parti distanti per il rinnovo di Ansu Fati (Di sabato 16 ottobre 2021) Non si sblocca la situazione legata al rinnovo di Ansu Fati. Il numero 10 e il Barcellona sono infatti ancora distanti Come riferito da Sport, è tutt’altro che una formalità il rinnovo di Ansu Fati con il Barcellona. Il ragazzo ha già espresso la propria volontà di rimanere, ma un accordo non è ancora stato formalizzato. Jorge Mendes, procuratore del ragazzo, ha parlato quest’oggi con la famiglia, ma le distanze tra le parti sarebbero ancora grandi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Non si sblocca la situazione legata aldi. Il numero 10 e ilsono infatti ancoraCome riferito da Sport, è tutt’altro che una formalità ildicon il. Il ragazzo ha già espresso la propria volontà di rimanere, ma un accordo non è ancora stato formalizzato. Jorge Mendes, procuratore del ragazzo, ha parlato quest’oggi con la famiglia, ma le distanze tra lesarebbero ancora grandi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona parti Dembelé occasione a zero? Col Barcellona può finire così' Commenta per primo Per Ousmane Dembelé si apre l'ipotesi di un addio al Barcellona a fine stagione a contratto scaduto. Secondo la stampa spagnola infatti le parti non hanno ancora raggiunto un accordo per il rinnovo, e ora stanno seriamente pensando di separarsi a fine ...

Inter - Milan: possibile duello per Insigne La distanza tra le parti sembrerebbe ampia, a ciò si aggiunge l'interesse di diversi top club europei per l'ivoriano, come Psg, Barcellona e Real Madrid. © RIPRODUZIONE VIETATA

