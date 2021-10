Ambra Angiolini, Francesco Renga reagisce così dopo il servizio di Striscia e il post critico della figlia (Di venerdì 15 ottobre 2021) dopo le polemiche di questi giorni sul tapiro di Striscia consegnato ad Ambra Angiolini per la fine della storia con Massimiliano Allegri e il messaggio forte e chiaro di Jolanda Renga, interviene anche papà Francesco. Ma cosa avrà mai detto il celebre cantante? Andiamo a scoprirlo insieme… LEGGI ANCHE:– Ambra Angiolini dopo Striscia e l’addio ad Allegri: ‘ci si allontana dalle persone che…’ Francesco Renga dice la sua sui social dopo le polemiche di questi giorni sul tapiro di Striscia consegnato ad Ambra Angiolini per la fine della storia con Massimiliano Allegri e il messaggio ... Leggi su funweek (Di venerdì 15 ottobre 2021)le polemiche di questi giorni sul tapiro diconsegnato adper la finestoria con Massimiliano Allegri e il messaggio forte e chiaro di Jolanda, interviene anche papà. Ma cosa avrà mai detto il celebre cantante? Andiamo a scoprirlo insieme… LEGGI ANCHE:–e l’addio ad Allegri: ‘ci si allontana dalle persone che…’dice la sua sui socialle polemiche di questi giorni sul tapiro diconsegnato adper la finestoria con Massimiliano Allegri e il messaggio ...

Advertising

fanpage : '#AmbraAngiolini ha ricevuto un tapiro da #Striscialanotizia per essere stata tradita dal compagno Massimiliano All… - AlessiaMorani : Qualcuno poi mi spiegherà perché è stato consegnato un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia… - rtl1025 : ?? #Tapiro ad #Ambra Angiolini per la fine della sua relazione con #Allegri. La scena è andata in onda ieri sera a… - InfoMenghi : Ambra Angiolini e la rottura da Max Allegri: «Esiste per tutti il giorno zero» - MauroCapozza : RT @AlessiaMorani: Qualcuno poi mi spiegherà perché è stato consegnato un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua storia con… -