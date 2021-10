Uomini e Donne, dopo l’addio di Joele spunta un retroscena: “Non sta bene…” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tra oggi, giovedì 14 ottobre, e domani, venerdì 15 ottobre, andrà in onda la puntata di Uomini e Donne in cui Maria De Filippi caccerà Joele Milan dal trono del programma. Il motivo di questo gesto estremo risiede nel fatto che il giovane ha tentato di prendere in giro la redazione. A distanza di un po’ di giorni dalla registrazione, però, è spuntato un retroscena in merito a quanto accaduto. La cacciata di Joele da Uomini e Donne L’attesa è, ormai, finita, il pubblico di Uomini e Donne assisterà finalmente alla cacciata di Joele dalla trasmissione. Tra oggi e domani andrà in onda la puntata registrata il 26 settembre, in cui la padrona di casa ha messo alla porta il tronista. Tutto è cominciato nel ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tra oggi, giovedì 14 ottobre, e domani, venerdì 15 ottobre, andrà in onda la puntata diin cui Maria De Filippi cacceràMilan dal trono del programma. Il motivo di questo gesto estremo risiede nel fatto che il giovane ha tentato di prendere in giro la redazione. A distanza di un po’ di giorni dalla registrazione, però, èto unin merito a quanto accaduto. La cacciata didaL’attesa è, ormai, finita, il pubblico diassisterà finalmente alla cacciata didalla trasmissione. Tra oggi e domani andrà in onda la puntata registrata il 26 settembre, in cui la padrona di casa ha messo alla porta il tronista. Tutto è cominciato nel ...

