Salvini prova a rompere l'isolamento e chiede a Draghi una «pacificazione» (Di giovedì 14 ottobre 2021) È una controffensiva mediatica in piena regola quella che la destra scatena dopo una settimana di sganassoni, con Salvini per la prima volta da mesi col piglio del leader della coalizione. Si rivolge direttamente a Draghi, che vedrà poche ore dopo nel primo degli incontri settimanali decisi per uscire dalla turbolenza della riforma del catasto: «Sono preoccupato che qualcuno porti in Italia solo un'idea di passato. Tirare fuori gli scheletri dall'armadio non fa bene. Di alcuni ministri non mi fido … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

