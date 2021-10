Lo scudo di Orlando sul Green pass obbligatorio: «Partenza complicata: è il prezzo da pagare per la direzione giusta» (Di giovedì 14 ottobre 2021) «Io ho sempre detto calmeriazione Sì, gratuità No. Credo debba restare questo principio. Penso che dobbiamo preoccuparci dei dubbi di alcuni, ma anche della tutela dei molti che si sono vaccinati» contro il Covid per «rispettare la loro scelta e il loro senso civico». A poche ore dall’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori del pubblico e del privato, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, tiene il punto ribadendo di essere favorevole a un eventuale abbassamento del costo dei test validi per ottenere la certificazione verde, ma non alla loro gratuità. E sui timori di possibili disordini e disservizi annunciati dai lavoratori contrari all’obbligo del pass, Orlando dice che «sarà un passaggio non semplice con un avvio sicuramente complicato. Io credo che ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) «Io ho sempre detto calmeriazione Sì, gratuità No. Credo debba restare questo principio. Penso che dobbiamo preoccuparci dei dubbi di alcuni, ma anche della tutela dei molti che si sono vaccinati» contro il Covid per «rispettare la loro scelta e il loro senso civico». A poche ore dall’entrata in vigore dell’obbligo diper tutti i lavoratori del pubblico e del privato, il ministro del Lavoro, Andrea, tiene il punto ribadendo di essere favorevole a un eventuale abbassamento del costo dei test validi per ottenere la certificazione verde, ma non alla loro gratuità. E sui timori di possibili disordini e disservizi annunciati dai lavoratori contrari all’obbligo deldice che «sarà unaggio non semplice con un avvio sicuramente complicato. Io credo che ...

