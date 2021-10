Il Tottenham piomba su un giocatore del Napoli!

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Secondo alcune indiscrezioni ilavrebbe messo gli occhi su undel Napoli. La dirigenza inglese guidata da Fabio Paratici starebbe tentando di inserirsi nella trattativa tra ile Cristiano Giuntoli per il rinnovo di contratto del forte calciatore azzurro. Paratici,, mercato Il profilo delin questione Il calciatore sul quale ilavrebbe messo gli occhi è Lorenzo Insigne. La trattativa tra ilneo campione d’Europa e la dirigenza azzurra per il rinnovo sono ad un punto morto e la squadra inglese scruta interessata. LEGGI ANCHE: Napoli-Torino, grosso dubbio di formazione per Spalletti! LEGGI ANCHE: Napoli, rinnovo di Insigne lontano: ci sono due top club! L'articolo proviene da ...

Advertising

infoitsport : Calciomercato Juventus, il Tottenham piomba su Kulusevski e McKennie: le cifre - Fantacalcio : Calciomercato Juventus, il Tottenham piomba su Kulusevski e McKennie: le cifre - Calcio_Casteddu : ?? Una settimana fa le dichiarazioni dell'agente ? Squadre italiane ed estere su #Nández ??? L'uruguayano lascerà il… -

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham piomba

Fantacalcio ®

Ilinveste 30 milioni sul terzino destro del Barcellona Emerson e si allontana da ... Il Napolisu Schouten? - Basket: buon test amichevole per la Virtus, a Folgaria, con Trento. I ...Dopo la e quella contro ilall'esordio in Premier League , la squadra di Guardiola (... quando Ferran Torressu un pallone vagante all'interno dell'area e raddoppia (rete convalidata ...Calciomercato Juventus: Tottenham su Kulusevski e McKennie. Come annunciato dunque, Fabio Paratici e il Tottenham stanno guardando attentamente in casa Juventus per rinforzare la ...Icardi alla Juventus già a gennaio: potrebbe essere questo il piano bianconero in vista della prossima sessione di calciomercato invernale. L’attaccante del PSG potrebbe lasciare la Francia qualora Mb ...