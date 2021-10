Green pass, Draghi ha esagerato (e adesso rischia) (Di giovedì 14 ottobre 2021) di Paolo Becchi Che il Green pass fosse un gran cazz lo avevo detto sin dall’inizio. Draghi ora lo ha esteso a tutti i lavoratori e ha superato il limite. È evidente che fare tamponi ogni due giorni nelle imprese è impossibile, egli ha puntato sull’ obbligo indiretto alla vaccinazione, ma non ha funzionato. Le vaccinazioni nell’ ultimo mese non sono particolarmente aumentate. C’è un nocciolo duro che non ha accettato il ricatto. È inutile nascondersi dietro un dito. Di questo si tratta. Che fare? Ora lui può fare ben poco. La frittata l’ha fatta. Ma sarebbe il momento giusto per fargli capire che non è più alla Bce e deve scendere al compromesso. Le possibilità sono due: tornare sui suoi passi e ammettere tamponi salivari rapidi per tutti a prezzo politico con un Dpcm. Questo sarebbe possibile perché sia il M5s che la ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 14 ottobre 2021) di Paolo Becchi Che ilfosse un gran cazz lo avevo detto sin dall’inizio.ora lo ha esteso a tutti i lavoratori e ha superato il limite. È evidente che fare tamponi ogni due giorni nelle imprese è impossibile, egli ha puntato sull’ obbligo indiretto alla vaccinazione, ma non ha funzionato. Le vaccinazioni nell’ ultimo mese non sono particolarmente aumentate. C’è un nocciolo duro che non ha accettato il ricatto. È inutile nascondersi dietro un dito. Di questo si tratta. Che fare? Ora lui può fare ben poco. La frittata l’ha fatta. Ma sarebbe il momento giusto per fargli capire che non è più alla Bce e deve scendere al compromesso. Le possibilità sono due: tornare sui suoii e ammettere tamponi salivari rapidi per tutti a prezzo politico con un Dpcm. Questo sarebbe possibile perché sia il M5s che la ...

