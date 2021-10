(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di richiesta di convocazione, si è tenuto l’incontro con il Sindaco di Avellino insieme alle delegazioni delle. Oltre alla CNA Avellino erano presenti delegazioni di Federconsumatori Avellino, Confesercenti Avellino, Confindustria Avellino, Confimprenditori Avellino, ANGAISA/Confcommercio Regionale. Oltre al Sindaco hanno partecipato l’Assessore Giuseppe Negrone e il Consigliere comunale Costantino Preziosi. Il Sindaco si è dichiarato disponibile a recepire le istanze discusse al tavolo, impegnandosi, nel giro di una settimana, a porre in essere provvedimenti ad integrazione dell’Ordinanza emanata dal Dirigente del Settore ing. D’Agostino. Nel merito delle questioni urgenti, il Sindaco ha preso impegno di istituire il meccanismo del “” e di dare tempo per le verifiche da ...

anteprima24 : ** Caldaie, ecco il bollino verde: comune e associazioni a confronto ** - ottopagine : Caldaie, ecco il bollino verde. Comune e associazioni a confronto #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Caldaie ecco

Il Giorno

... si è anche impegnato a valutare la possibilità di intervenire come Comune, in quanto ente proprietario, per la eventuale sostituzione delleobsolete negli alloggi comunali in fitto. Si è ...... perchè? Verifica subito se rientri 30 - 50 51 - 65 66+ Clicca sull'etàperché è importante ... Inoltre negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante e le nostre vecchieo ...Le temperature sono sempre più basse ed è quasi arrivato il momento di accendere i termosifoni. Ecco le date e le fasce orarie consentite a Udine e provincia ...Le temperature sono sempre più basse ed è quasi arrivato il momento di accendere i termosifoni. Ecco le date e le fasce orarie consentite a Udine e provincia ...