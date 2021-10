Assalto alla Cgil, Fiore e Castellino al gip: 'Volevamo solo fare un sit - in' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Assalto alla , Roberto Fiore e Giuliano Castellino si difendono così: 'Volevamo solo fare un sit - in'. I due leader di affermano anche che il percorso del corteo era stato frutto di un negoziato con ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021), Robertoe Giulianosi difendono così: 'un sit - in'. I due leader di affermano anche che il percorso del corteo era stato frutto di un negoziato con ...

Advertising

lauraboldrini : L'assalto alla Cgil volutamente permesso? Si rende conto Meloni della gravità delle parole che ha pronunciato in a… - lucatelese : Secondo Taormina - che difende Fiore e Castellino - l’assalto alla Cgil è stato autorizzato dalla Lamorgese, andiamo bene. #arena - NicolaPorro : ??Era il nostro timore. E lo ha confermato proprio #Lamorgese. Sentite cosa ha detto durante il question time di ogg… - ddgiusto : RT @MT_Meli_: Lamorgese in pillole: - i comici accordi di Malta; - mancate indagini per aver bloccato la Ocean Viking in mare per 11 giorni… - MastroRadu : RT @GiorgiaMeloni: Un Ministro dell’Interno che non interviene perché “sarebbe stato pericoloso”, che sicurezza dovrebbe garantire ai citta… -