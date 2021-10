Alex Belli e le principesse sparlano di due gieffine: “Puzza di pesce, piena di cerume” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Momento di confessioni poco carine nella casa del Grande Fratello Vip. Oggi pomeriggio Alex Belli stava massaggiando le orecchie di Lulù Selassié e subito dopo ha fatto delle rivelazioni bislacche. L’attore ha detto che una gieffina avrebbe le orecchie sporche di cerume. Subito dopo Belli ha aggiunto di non aver avuto il coraggio di avvertire la diretta interessata: “Se è per questo c’è una donna qui che ha le orecchie piene di cerume. Delle croccantelle proprio. Tipo oggi son passato da vicino, ho guardato e mi sono detto ‘oddio’. Il fatto è che non ho avuto il coraggio di dirle niente. Non ho trovato la forze di dirglielo“. Jessica Selassié ha gettato benzina sul fuoco ed ha rivelato che nella casa del GF Vip c’è qualcuno che si lava poco e che una ragazza in particolare puzzerebbe come un ... Leggi su biccy (Di giovedì 14 ottobre 2021) Momento di confessioni poco carine nella casa del Grande Fratello Vip. Oggi pomeriggiostava massaggiando le orecchie di Lulù Selassié e subito dopo ha fatto delle rivelazioni bislacche. L’attore ha detto che una gieffina avrebbe le orecchie sporche di. Subito dopoha aggiunto di non aver avuto il coraggio di avvertire la diretta interessata: “Se è per questo c’è una donna qui che ha le orecchie piene di. Delle croccantelle proprio. Tipo oggi son passato da vicino, ho guardato e mi sono detto ‘oddio’. Il fatto è che non ho avuto il coraggio di dirle niente. Non ho trovato la forze di dirglielo“. Jessica Selassié ha gettato benzina sul fuoco ed ha rivelato che nella casa del GF Vip c’è qualcuno che si lava poco e che una ragazza in particolare puzzerebbe come un ...

