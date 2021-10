Lozano | pallonetto da centrocampo in allenamento col Messico VIDEO

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un incredibileda, quello con cui è andato in rete l’attaccante del Napoli Hirving, durante l’con la Nazionale messicana. L’account Twitter della Federcalcio messicana ha postato il meraviglioso tiro indirizzato sotto l’incrocio dei pali commentando con “Dove l’hai messa, Chucky” L'articolo ilNapolista.

... dall'interno dell'area, si presenta davanti a Meret ma rovina tutto con unalto sopra ...mandato in campo Ignatov al posto di Litvinov mentre Spalletti ha appena mandato in campoal ...... Rrahmani 6,5 (3' st Manolas 6), Koulibaly 7, Mario Rui 6; Anguissa 6,5, Fabian Ruiz 7;6,5 (... Il grandeda fuori area finisce in rete, ma l'arbitro annulla. 10' - Il Napoli passa ...Durante l'allenamento del Messico, l'attaccante del Napoli ha realizzato un gol incredibile: pallonetto da centrocampo, con il tiro indirizzato sotto l'incrocio dei pali. "Dove l'hai messa, Chucky", s ...Spalletti serve la quaterna sulla ruota di Genova. Il Ferraris porta bene al Napoli ma la differenza, rispetto al sofferto successo maturato contro il Genoa, è enorme. Servì una ...