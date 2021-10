La Corte d’Appello riformula la sentenza: Boban dovrà restituire più di 1,2 milioni al Milan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ANSA riporta che la Corte di Appello di Milano ha riformulato la sentenza di primo grado per la causa di lavoro intentata da Boban contro il Milan. I giudici hanno respinto la domanda dell’ex dirigente rossonero relativa al danno non patrimoniale originariamente riconosciuto. Boban dovrà dunque restituire un importo intorno agli 1,2 milioni di euro al Milan e una cifra pari all’ammontare di tutti i guadagni derivanti dalle sue attività lavorative dal marzo 2020 a fine novembre 2022, compresi dunque quelli derivanti dal suo attuale ruolo in UEFA. Foto: sito Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’ANSA riporta che ladi Appello dio hato ladi primo grado per la causa di lavoro intentata dacontro il. I giudici hanno respinto la domanda dell’ex dirigente rossonero relativa al danno non patrimoniale originariamente riconosciuto.dunqueun importo intorno agli 1,2di euro ale una cifra pari all’ammontare di tutti i guadagni derivanti dalle sue attività lavorative dal marzo 2020 a fine novembre 2022, compresi dunque quelli derivanti dal suo attuale ruolo in UEFA. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

