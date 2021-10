Juventus vs Roma | numeri | curiosità e statistiche

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Solo contro l’Inter (85), laha vinto più partite di Serie A che contro la(83), mentre solo contro la Lazio (275) i bianconeri hanno segnato più gol nella competizione che contro i giallorossi (269). Dopo il 2-0 dello scorso febbraio, lapotrebbe ottenere due successi di fila contro lain Serie A per la prima volta dal 2016. Laha vinto nove delle 10 partite di Serie A giocate all’Allianz Stadium contro la(completa la sconfitta per 1-3 dell’agosto 2020) – quella giallorossa potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Vecchia Signora vince 10 gare di campionato in questo stadio, inaugurato nel 2011. Laha vinto le ultime tre gare di Serie A e potrebbe ottenere quattro successi di fila nella competizione per la ...

juventusfc : #JuveRoma, tutte le fasi di vendita dei biglietti! ?? Si comincia mercoledì! - SquawkaNews : 2021/22 Serie A points: 21 - Napoli 20 19 - Milan 18 17 - Inter 16 15 - Roma 14 13 12 - Fiorentina 11 - Lazio, Juv… - juventusfc : Vendite iniziate! ??

La classifica, quarta contro settima, una a - 6 dalla vetta e l'altra a - 10, non rende l'idea di cosa è Juve-Roma, non solo nella storia del calcio ma anche nell'economia di questa stagione. Analizziamola reparto per reparto, entrando nelle pieghe di temi e personaggi. Sarà Daniele Orsato ad arbitrare Juventus-Roma in programma domenica alle 20:45 all'Allianz. Nasca e Costanzo saranno rispettivamente Var e Avar. Quella di domenica sarà la quinta volta in cui Orsato arbitra la Roma.