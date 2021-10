Covid, il fisico Sestili: “Per autunno e inverno possiamo stare tranquilli” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il fisico Giorgio Sestili, coordinatore scientifico del Festival dell’innovazione e della scienza e ideatore della pagina “Coronavirus – Dati e Analisi Scientifiche” in un’intervista a Fanpage ha parlato di Covid e ha spiegato come potrebbe evolversi la situazione epidemiologica nel Belpaese. L’esperto ha sottolineato l’importanza del ruolo dei vaccini per uscire dall’emergenza. Fare previsioni è sempre difficile ma diciamo che grazie ai numeri della campagna di vaccinazione, con il raggiungimento dell?80 per cento di popolazione over 12 immunizzata e la somministrazione delle terze dosi ai soggetti fragili, possiamo essere cautamente ottimisti per i prossimi mesi. Alla luce degli ultimi dati su contagi, ospedalizzazioni e vaccini, Sestili si è dimostrato ottimista per il futuro. Quello che stiamo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) IlGiorgio, coordinatore scientifico del Festival dell’innovazione e della scienza e ideatore della pagina “Coronavirus – Dati e Analisi Scientifiche” in un’intervista a Fanpage ha parlato die ha spiegato come potrebbe evolversi la situazione epidemiologica nel Belpaese. L’esperto ha sottolineato l’importanza del ruolo dei vaccini per uscire dall’emergenza. Fare previsioni è sempre difficile ma diciamo che grazie ai numeri della campagna di vaccinazione, con il raggiungimento dell?80 per cento di popolazione over 12 immunizzata e la somministrazione delle terze dosi ai soggetti fragili,essere cautamente ottimisti per i prossimi mesi. Alla luce degli ultimi dati su contagi, ospedalizzazioni e vaccini,si è dimostrato ottimista per il futuro. Quello che stiamo ...

