Canone Rai | Lega | “No ad aumento” Le ultime novità

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) No a “ogni benché minima ipotesi didelRai”. E’ quanto dichiarano in una nota i senatori dellain commissione Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Umberto Fusco e Simona Pergreffi, all’indomani dell’audizione dell’ad Rai Carlo Fuortes.– “Larespinge ogni benché minima ipotesi didelRai e di far pagare una quota anche per i dispositivi che sono in grado di trasmettere i canali della tv pubblica – dicono i senatori – Quanto dichiarato da Fuortes in Commissione di Vigilanza non ci trova in alcun modo d’accordo, soprattutto alla luce dell’attuale servizio offerto ai cittadini dalla Rai che andrebbe opportunamente rinnovato. Al contrario, ci saremmo aspettati un piano per la razionalizzazione delle spese ed il risanamento ...

Canone Rai

'La Lega respinge ogni benché minima ipotesi di aumento dele di far pagare una quota anche per i dispositivi che sono in grado di trasmettere i canali della tv pubblica. Quanto dichiarato da Fuortes in Commissione di Vigilanza non ci trova in alcun ......delai device e multimediali". Il capogruppo Lega nella Commissione di Palazzo San Macuto, Massimiliano Capitanio, commenta cosi' in una nota quanto dichiarato in audizione dall'ad, Carlo ...In un momento storico in cui in Italia, a seguito degli effetti collaterali economici legati alla pandemia, stanno per abbattersi costosi rincari sulle fatture domestiche legate ai consumi di luce e g ...Mercoledì ha parlato, in Commissione Vigilianza, l'amministratore delegato della televisione pubblica Carlo Fuortes che ha sintetizzato le ipotesi per il futuro della "tassa" ...