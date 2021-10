Appalti truccati: 7 ore l’interrogatorio di Zoccola (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ durato oltre sette ore l’interrogatorio di Fiorenzo Zoccola, uno dei principali indagati nell’inchiesta legata ad Appalti e politica a Salerno. Il presidente di una delle cooperative sociali (che e’ in carcere da lunedi’ mattina) finite sotto la lente d’ingrandimento della magistratura, accompagnato dal suo legale Michele Sarno, ha risposto alle domande del gip Gerardina Romaniello e dei pm Guglielmo Valenti ed Elena Cosentino. l’interrogatorio di garanzia e’ iniziato alle 11.30 ed e’ terminato alle 18.45. Si e’ avvalso della facolta’ di non rispondere, invece, Luca Caselli, dirigente del settore Ambiente, difeso dall’avvocato Marco Salerno. E’ slittato a lunedi’ per un difetto di notifica l’interrogatorio del consigliere regionale ed ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ durato oltre sette oredi Fiorenzo, uno dei principali indagati nell’inchiesta legata ade politica a Salerno. Il presidente di una delle cooperative sociali (che e’ in carcere da lunedi’ mattina) finite sotto la lente d’ingrandimento della magistratura, accompagnato dal suo legale Michele Sarno, ha risposto alle domande del gip Gerardina Romaniello e dei pm Guglielmo Valenti ed Elena Cosentino.di garanzia e’ iniziato alle 11.30 ed e’ terminato alle 18.45. Si e’ avvalso della facolta’ di non rispondere, invece, Luca Caselli, dirigente del settore Ambiente, difeso dall’avvocato Marco Salerno. E’ slittato a lunedi’ per un difetto di notificadel consigliere regionale ed ex assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, ...

