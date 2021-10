Tessa Thompson star di The Listener, film diretto da Steve Buscemi (Di martedì 12 ottobre 2021) L'attrice Tessa Thompson sarà la protagonista del film The Listener, progetto che vedrà Steve Buscemi impegnato alla regia. Tessa Thompson sarà la protagonista di The Listener, il nuovo film diretto da Steve Buscemi. Le riprese si sono concluse da pochi giorni dopo che l'attrice e la troupe sono stati impegnati sul set a Los Angeles nel mese di agosto e settembre. La sceneggiatura di The Listener è stata firmata da Alessandro Camon (The Messenger) e racconta la storia di Beth (Tessa Thompson), una volontaria per un telefono amico che fa parte di un piccolo esercito che ogni notte, in ogni angolo degli Stati Uniti, usa ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) L'attricesarà la protagonista delThe, progetto che vedràimpegnato alla regia.sarà la protagonista di The, il nuovoda. Le riprese si sono concluse da pochi giorni dopo che l'attrice e la troupe sono stati impegnati sul set a Los Angeles nel mese di agosto e settembre. La sceneggiatura di Theè stata firmata da Alessandro Camon (The Messenger) e racconta la storia di Beth (), una volontaria per un telefono amico che fa parte di un piccolo esercito che ogni notte, in ogni angolo degli Stati Uniti, usa ...

