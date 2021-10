Roma, spunta un toro su via Laurentina: “Rallentamenti in carreggiata” (Di martedì 12 ottobre 2021) Un toro sta rallentando il traffico su via Laurentina. “Rallentamenti su via Laurentina – avverte Roma Mobilità attraverso Twitter –, altezza via di Santa Serena, per un toro su carreggiata”. Non bastano i cinghiali a Roma, ora spuntano anche altri animali. La gestione delle strade diventa sempre più difficile nella Capitale, con la fauna che si sta impossessando delle vie della città. Ma se i cinghiali sono soliti essere visti dai cittadini, ora l’apparizione di un toro è alquanto insolita. Non si conoscono le cause: l’animale potrebbe essere scappato da qualche allevamento vicino. Rallentamenti su via Laurentina, altezza via di Santa Serena, per un toro su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021) Unsta rallentando il traffico su via. “su via– avverteMobilità attraverso Twitter –, altezza via di Santa Serena, per unsu”. Non bastano i cinghiali a, orano anche altri animali. La gestione delle strade diventa sempre più difficile nella Capitale, con la fauna che si sta impossessando delle vie della città. Ma se i cinghiali sono soliti essere visti dai cittadini, ora l’apparizione di unè alquanto insolita. Non si conoscono le cause: l’animale potrebbe essere scappato da qualche allevamento vicino.su via, altezza via di Santa Serena, per unsu ...

