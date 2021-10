Reddito di Cittadinanza, soldi ad ottobre: caos con le date. Quando pagano (Di martedì 12 ottobre 2021) È caos sulla prossima ricarica del Reddito di Cittadinanza. Quando ricaricano il mese di ottobre? È la domanda che molti beneficiari si stanno chiedendo nelle ultime ore. Cerchiamo di fare un pò di chiarezza. I pagamenti del Rdc solitamente avvengono il 15 di ogni mese per tutti coloro che hanno fatto una nuova richiesta e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 12 ottobre 2021) Èsulla prossima ricarica deldiricaricano il mese di? È la domanda che molti beneficiari si stanno chiedendo nelle ultime ore. Cerchiamo di fare un pò di chiarezza. I pagamenti del Rdc solitamente avvengono il 15 di ogni mese per tutti coloro che hanno fatto una nuova richiesta e L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

matteorenzi : Oggi a #Matera con il mondo produttivo della Basilicata. Con il #PNRR arrivano miliardi come mai in passato: vanno… - Mov5Stelle : Non passa giorno che Matteo Renzi non sferri un attacco al Reddito di cittadinanza. Nel frattempo scopriamo dai med… - LegaSalvini : PIETRO #SENALDI SUL REDDITO DI CITTADINANZA “La battaglia politica dei grillini consisteva nel chiedere voti in ca… - OgnivoltaOnlus : RT @Ste_Mazzu: Limitare il diritto di manifestare perché c'è chi compie violenze, abolire il reddito di cittadinanza perché c'è chi lo perc… - dei_alba : RT @GToccafondi: La questione, dopo le elezioni amministrative, rimane: il Pd si decida da che parte stare! O con la sinistra della sinis… -