Paura alla Garbatella: 15enne investito da un'auto, portato in codice rosso al Bambino Gesù

Momenti di grande Paura ieri pomeriggio alla Garbatella, nei pressi della Chiesa di San Francesco Saverio. E' qui che, in una dinamica ancora al vaglio della Polizia Locale, un adolescente è stato investito da un'auto. Il 15enne, questa la sua età, è stato portato in Ospedale in codice rosso. E' successo intorno alle 17.00 lungo Via Rho, all'altezza del civico 11, in corrispondenza di Piazza Damiano Sauli. Stando a quanto ricostruito il giovane è stato investito da una macchina modello Fiat 500.

