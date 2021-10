Ora la principessa potrà tornare a casa? (Di martedì 12 ottobre 2021) Charlène di Monaco, gli hairlook più belli guarda le foto Dopo gli interventi subiti nei mesi di giugno e agosto 2021, che si sperava fossero risolutivi – ma così non è stato – la principessa Charlène di Monaco, 43 anni, si è sottoposta, lo scorso 8 ottobre, a un terzo intervento chirurgico effettuato in una clinica sudafricana. La moglie del principe Alberto II, 63, ricordiamo, era stata colpita mesi fa da una grave infezione alle vie respiratorie in seguito a un’operazione di rialzo del seno mascellare per l’inserimento di un impianto dentale. L’infezione, purtroppo, ha richiesto più di un’operazione: ... Leggi su iodonna (Di martedì 12 ottobre 2021) Charlène di Monaco, gli hairlook più belli guarda le foto Dopo gli interventi subiti nei mesi di giugno e agosto 2021, che si sperava fossero risolutivi – ma così non è stato – laCharlène di Monaco, 43 anni, si è sottoposta, lo scorso 8 ottobre, a un terzo intervento chirurgico effettuato in una clinica sudafricana. La moglie del principe Alberto II, 63, ricordiamo, era stata colpita mesi fa da una grave infezione alle vie respiratorie in seguito a un’operazione di rialzo del seno mascellare per l’inserimento di un impianto dentale. L’infezione, purtroppo, ha richiesto più di un’operazione: ...

