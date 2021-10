Lutto per Morgan: “Sapeva tutto, a noi piaceva tantissimo” (Di martedì 12 ottobre 2021) Morgan sui social dà la notizia della scomparsa di una vecchia conoscenza dei Bluvertigo: “Spero l’hai portata con te, amico mio” Morgan (Getty Images)Un duro colpo per Marco Castoldi, in arte Morgan. È morto Max Quinte, fotografo dei Bluvertigo, storica band dove Morgan è stato il frontman. A dare la notizia lo stesso artista con un post sui social dove ha ricordato l’amico: “Era simpaticissimo, parlava, ma tanto, tanto”, ha scritto. Un uomo che definisce colto con il quale lui e gli altri membri della band lavoravano volentieri. “Suonava con la stessa velocità con cui parlava”. Morgan l’ha ricordato con la foto di una copertina realizzata insieme al fotografo scomparso ricordando che in passato aveva lavorato anche per altri artisti come De Andrè facendo la cover de Le nuvole e un ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 ottobre 2021)sui social dà la notizia della scomparsa di una vecchia conoscenza dei Bluvertigo: “Spero l’hai portata con te, amico mio”(Getty Images)Un duro colpo per Marco Castoldi, in arte. È morto Max Quinte, fotografo dei Bluvertigo, storica band doveè stato il frontman. A dare la notizia lo stesso artista con un post sui social dove ha ricordato l’amico: “Era simpaticissimo, parlava, ma tanto, tanto”, ha scritto. Un uomo che definisce colto con il quale lui e gli altri membri della band lavoravano volentieri. “Suonava con la stessa velocità con cui parlava”.l’ha ricordato con la foto di una copertina realizzata insieme al fotografo scomparso ricordando che in passato aveva lavorato anche per altri artisti come De Andrè facendo la cover de Le nuvole e un ...

