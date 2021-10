Lorenzo Lucca, primo gol in azzurro. E Pisa esulta per il suo bomber (Di martedì 12 ottobre 2021) Pisa, 12 ottobre 2021 - Momento d'oro per Lorenzo Lucca , attaccante del Pisa protagonista anche con la maglia dell'Italia Under 21 nella sfortunata partita pareggiata con la Svezia . Pur senza ... Leggi su lanazione (Di martedì 12 ottobre 2021), 12 ottobre 2021 - Momento d'oro per, attaccante delprotagonista anche con la maglia dell'Italia Under 21 nella sfortunata partita pareggiata con la Svezia . Pur senza ...

Advertising

Azzurri : #Under21 ???? ?? Fine primo tempo?? ???????? #ItaliaSvezia 1?-0? ?? Lucca 42' ?? #Azzurrini in vantaggio a metà gara gr… - diegofornero : Col senno del poi, uno dei più grandi errori del #Torino in anni recenti è stato lasciarsi sfuggire due talenti com… - assocalciatori : ?? CALCIATORE DEL MESE AIC SETTEMBRE '21 - SERIE B ?? Lorenzo Lucca ?????? ?? - AloBrasil1974 : Vedo parlare molto di Lucca in orbita Milan, ma ricordo che abbiamo in casa un certo Lorenzo Colombo che sta facend… - PisaSC : ?? repost @Azzurri ?? Lorenzo Lucca ha segnato il primo gol con la Nazionale Italiana ???? Orgogliosi di te ?? -