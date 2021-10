Green pass, tamponi a prezzo calmierato per i dipendenti di Amiu e Amt (Di martedì 12 ottobre 2021) Lo prevede l’intesa raggiunta da amministrazione comunale, aziende e sindacati, in vista dell’entrata in vigore, venerdì 15 ottobre, dell’obbligo del certificato verde per accedere ai luoghi di lavoro Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 12 ottobre 2021) Lo prevede l’intesa raggiunta da amministrazione comunale, aziende e sindacati, in vista dell’entrata in vigore, venerdì 15 ottobre, dell’obbligo del certificato verde per accedere ai luoghi di lavoro

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : ***SI APPRENDE DAL SENATO*** Termine emendamenti decreto green pass spostato a lunedì 18 da venerdì 15 come origina… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - Stefano_Lupus : RT @dukana2: #Greenpass, la marcia indietro del #governo che teme il blocco dei porti: 'Imprese valutino test gratuiti'. I portuali triesti… - enricas7 : RT @ELENAGORINI2: È evidente a tutti quanto sia migliorata la situazione grazie ai vaccini Chi ancora non si è vaccinato gode comunque dei… -