Green pass lavoro, dpcm Draghi: no contributi (e ferie) per assenze ingiustificate. App per le verifiche (Di martedì 12 ottobre 2021) Controlli con la App, quotidiani e a rotazione in modo da coinvolgere tutto il personale, niente contribuiti e ferie oltre allo stipendio per chi non ha il certificato verde e risulta assente,... Leggi su ilmattino (Di martedì 12 ottobre 2021) Controlli con la App, quotidiani e a rotazione in modo da coinvolgere tutto il personale, niente contribuiti eoltre allo stipendio per chi non ha il certificato verde e risulta assente,...

Advertising

matteosalvinimi : Tamponi rapidi e gratuiti per i lavoratori (del porto di Trieste) senza Green Pass, per evitare problemi. Parola de… - borghi_claudio : Se ci fosse stato Salvini premier e avesse messo lui il green pass per il lavoro secondo voi la #CGIL avrebbe appla… - VittorioSgarbi : #greenpass Di foto come queste non troverete notizia. E cioè di liberi cittadini, che con fascismo violenze non han… - gillafigus : RT @MinervaMcGrani1: Non cedete al contentino del tampone gratuito...il green pass è un abominio e va abolito...punto! #NoGreenPassObligat… - Federicarstairs : Perché si, se fai perdere la lezione a gente che per essere lì si é fatta in viaggio, sei una egoista del cazzo e b… -