Gf Vip Party, Akash Kumar litiga in diretta con Gaia Zorzi (Di martedì 12 ottobre 2021) Battibecco tra Gaia Zorzi e Akash Kumar in diretta al Gf Vip Party Gaia Zorzi ieri al Gf Vip Party ha tentato di intervistare Akash Kumar, introducendolo ha rimarcato sulla sua breve esperienza a L'Isola dei Famosi. Introduzione che non è piaciuta al modello, che subito si è voltato contro la ragazza. Ecco cosa ha detto la conduttrice di Akash: "La mia parte preferita sta per arrivare. Sapete che ospite abbiamo adesso? Reduce dall'ultima Isola dei Famosi c'è Akash Kumar. Lui che è rimasto in gioco per ben, 5 o 8 giorni". Da qui l'intervento del modello, che senza salutare, ha subito replicato: "Comunque non sono 5 e 8, ma ben 7. Già hai sbagliato. I ...

