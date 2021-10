Fedez preso di mira dai fan di Emma per un commento a un suo concerto

Advertising

cipuoanchestare : @Fedez @MarroneEmma Dove hai preso quella maglietta ? - ElisaDiGiacomo : @Fedez Il Codacons ha già preso carta e penna ???? - ValeBeaSamu : @Fedez @MarroneEmma Io anche sono stata ad un concerto di Emma a Roma e ho preso i posti a sedere perché avevo mia… - st1zzita : A parte la polemica, io a tutti i concerti a cui sono andata ad Assago sono sempre stata seduta perchè ho preso i p… - Simone29421959 : @FabioAndreoli6 @jatopose @Fedez Quello che farebbe meglio a nascondersi qua sei tu. Avresti preso gli schiaffi (pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez preso

Novella 2000

: la bufera Quanto affermato dal rapper ha fatto storcere il naso ai moltissimi fan di Emma Marrone, che lo hannodi mira sui social. A seguire il marito di Chiara Ferragni è stato dunque ...'Il dolore - ha proseguito - si è acuito poi nella giornata in cui è statod'assalto un ... 'aveva ragione quando ha fatto il commento sulle piazze piene per la campagna elettorale. E' ...Fedez è stato travolto dagli insulti per una sua affermazione su Emma Marrone. La stessa cantante è stata costretta a intervenire.Chiara Ferragni è tornata a Parigi per la Fashion Week e, a poche ore dalla sfilata a cui ha partecipato, ha sfoggiato un look che ha fatto non poco discutere ...